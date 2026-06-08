A început Bacalaureatul 2026. Calendar complet, reguli stricte și ce riscă cei care au telefonul asupra lor
Bacalaureat 2026
Luni, 8 iunie 2026, examenul național de Bacalaureat și-a deschis oficial porțile. Prima probă - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) — se desfășoară astăzi în liceele din toată țara, marcând startul uneia dintre cele mai așteptate și mai temute perioade din viața unui elev de liceu. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să treacă, în această vară, prin filtrul examenului de maturitate, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.
Prima probă - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) — se desfășoară astăzi în liceele din toată țara, marcând startul uneia dintre cele mai așteptate și mai temute perioade din viața unui elev de liceu. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să treacă, în această vară, prin filtrul examenului de maturitate, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.
Calendarul complet al examenului de Bacalaureat 2026: de la probele orale la rezultatele finale
Probele de competențe (8–17 iunie)
Examenul debutează cu o serie de probe de evaluare a competențelor, care se desfășoară pe parcursul a două săptămâni:
-8–10 iunie. Proba A: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -10–11 iunie. Proba B: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii din rândul minorităților naționale) -11–12 iunie. Proba C: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională -15–17 iunie. Proba D: Evaluarea competențelor digitale
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:35 - Inteligența Artificială remodelează piața IT: peste 100.000 de concedieri în doar câteva luni
- 20:36 - Zelenski îi transmite un mesaj fără precedent lui Putin: „Când Rusia obosește, vine valul schimbării”
- 19:16 - Nicușor Dan, reacție despre șeful Armatei cercetat de DNA: „Am avut o discuție și o să mai am una”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News