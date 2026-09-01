Xilitolul, asociat cu un risc mai mare de infarct și AVC

Un studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie leagă nivelurile ridicate din sânge de evenimente cardiovasculare majore
Xilitolul, un îndulcitor folosit frecvent ca alternativă la zahăr, este asociat cu un risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral, arată un studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie 2026 de la München. Cercetarea a analizat legătura dintre nivelurile de xilitol din sânge și riscul cardiovascular pe peste 17.700 de participanți din Canada și Marea Britanie.
În primul grup, provenit din Studiul longitudinal canadian privind îmbătrânirea, participanții au fost monitorizați timp de șase ani. Cei cu cele mai ridicate niveluri de xilitol au avut un risc cu 57% mai mare de deces, infarct miocardic sau AVC, față de cei cu niveluri scăzute. Diferența s-a menținut și după ajustarea pentru factori de risc cunoscuți.
Rezultate similare și pe termen lung
Al doilea grup, din studiul european EPIC din Marea Britanie, a fost urmărit timp de 30 de ani. Aici, nivelurile ridicate de xilitol au fost asociate cu un risc cu 18% mai mare de evenimente cardiovasculare majore. Rezultatele completează cercetări anterioare care arătau că xilitolul poate crește capacitatea trombocitelor de a forma cheaguri.
Medicul Marco Witkowski, de la Spitalul Universitar Charité din Berlin, a subliniat că se cunosc încă prea puține despre siguranța cardiovasculară a acestui îndulcitor. Studiul este observațional și nu demonstrează o legătură de cauzalitate directă. Xilitolul se găsește în alimente, băuturi, gumă de mestecat și produse pentru igiena orală, dar poate fi produs și natural de organism.