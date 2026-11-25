Studiu: Tensiunea arterială crește cu până la 30 de ani înainte de un infarct sau AVC
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Cercetători au identificat diferențe în tensiunea arterială și alți indicatori medicali la persoanele care aveau să sufere un infarct sau AVC, cu până la 30 de ani înainte de producerea evenimentului.
Cercetarea, publicată în revista științifică JAMA Network Open, analizează evoluția simultană a mai multor indicatori medicali de-a lungul a trei decenii. Concluziile studiului ar putea modifica modul în care medicii evaluează riscul cardiovascular și stabilesc măsurile de prevenție, potrivit informațiilor furnizate de MedicalXpress.
Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel mondial. În Marea Britanie, acestea sunt responsabile pentru aproximativ un deces din patru.
Echipa de cercetători a examinat datele medicale a peste 100.000 de participanți, colectate între 1985 și 2019. Informațiile provin din patru studii populaționale desfășurate în Statele Unite, Norvegia și Regatul Unit.
Tensiunea arterială ca indicator timpuriu
Una dintre cele mai relevante descoperiri privește tensiunea arterială sistolică, valoarea care indică presiunea exercitată asupra arterelor în momentul contractiei inimii. Persoanele care au suferit ulterior un infarct sau un accident vascular cerebral (AVC) prezentau valori ale tensiunii sistolice mai ridicate decât celelalte grupuri.
Diferența era vizibilă chiar și cu 30 de ani înainte de eveniment. În medie, persoanele care aveau să dezvolte o boală cardiovasculară înregistrau o tensiune sistolică cu aproximativ 4 mmHg mai mare cu trei decenii înaintea diagnosticului.
Pe măsură ce momentul infarctului sau AVC-ului se apropia, diferența creștea până la aproximativ 7 mmHg. Deși aceste variații pot părea mici, cercetătorii consideră că evoluția lor în timp oferă informații importante despre riscul cardiovascular.
Rezultatele nu indică faptul că o diferență de 4 mmHg permite prezicerea unui infarct la o anumită persoană. Dimpotrivă, asemenea variații devin relevante atunci când sunt analizate la nivelul unor populații mari și în combinație cu alți factori de risc.
Diferențe legate de vârstă, sex și biomarkeri
Studiul a evidențiat diferențe în funcție de vârsta la care participanții au suferit evenimente cardiovasculare. Persoanele care au avut un infarct sau un AVC la vârste mai tinere prezentau, cu mulți ani înainte, o probabilitate mai mare de a avea diabet și un indice de masă corporală ridicat.
Aceste constatări sugerează că problemele metabolice care apar relativ devreme pot contribui la creșterea riscului cardiovascular pe termen lung. Cercetarea a identificat, de asemenea, diferențe între femei și bărbați. La vârste tinere, femeile aveau, în general, valori mai mici ale tensiunii arteriale decât bărbații.
Situația se inversa însă în jurul vârstei de 65 de ani, când tensiunea femeilor tindea să devină mai ridicată. Potrivit cercetătorilor, aceste particularități ar putea fi importante în dezvoltarea unor strategii de prevenție adaptate vârstei și sexului.
Analiza a inclus și biomarkeri sanguini. Nivelurile proteinei NT-proBNP, utilizată în practica medicală pentru evaluarea insuficienței cardiace, prezentau modificări detectabile cu până la 10 ani înaintea producerii unui eveniment cardiovascular. Specialiștii au observat diferențe și în funcția renală, precum și în nivelul activității fizice.
Dr. Kimenai consideră că această perioadă ar putea fi valorificată pentru identificarea timpurie a persoanelor vulnerabile și pentru reducerea probabilității unor complicații grave. Monitorizarea pe termen lung a indicatorilor medicali ar putea permite dezvoltarea unor strategii de prevenție aplicate pe tot parcursul vieții.
Specialistul atrage atenția că, în viitor, analizele unor proteine sanguine sau simpla monitorizare a tensiunii arteriale ar putea contribui la identificarea mai timpurie a riscurilor. Până atunci, recomandarea sa este ca oamenii să își cunoască principalele valori medicale, în special tensiunea arterială și colesterolul.
Cercetătorii precizează că studiul are anumite limitări. Nu a analizat modul în care evoluția factorilor de risc diferă între grupurile etnice, aspect care necesită investigații suplimentare. De asemenea, rezultatele nu demonstrează că un infarct sau un AVC poate fi prezis cu exactitate cu 30 de ani înainte.
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