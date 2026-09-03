Restaurantul din Saturn în care zeci de turiști au solicitat ambulanța fusese proaspăt amendat

Peste 50 de persoane s-au îmbolnăvit după ce au luat masa la un hotel, deși autoritățile sanitar-veterinare sancționaseră localul cu doar trei zile înainte.
Vacanța pe litoralul românesc s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru zeci de turiști cazați la un hotel din stațiunea Saturn. Nu mai puțin de 58 de persoane au ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale, în urma unei grave toxiinfecții alimentare contractate după ce au consumat preparatele servite la restaurantul unității de cazare. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) și cei ai Protecției Consumatorului, chemați de urgență la fața locului, au descoperit un tablou revoltător în bucătăria hotelului.
Nereguli ignorate și mizerie de nedescris
Controalele au scos la iveală condiții de igienă precare: aproximativ jumătate de tonă de alimente erau depozitate necorespunzător, frigiderele nu funcționau la parametrii normali, iar fluxul tehnologic era complet ignorat. Situația este cu atât mai gravă cu cât, cu doar 72 de ore înainte de izbucnirea acestui focar de toxiinfecție, inspectorii mai fuseseră în control și aplicaseră o amendă de 10.000 de lei, dispunând remedierea urgentă a problemelor.
Angajații au sfidat însă normele, continuând să servească turiștilor mâncare preparată în aceleași condiții insalubre.
În urma acestui incident major, autoritățile au aplicat amenzi mult mai aspre, valoarea totală ridicându-se la zeci de mii de lei. Protecția Consumatorului a dispus o sancțiune de 100.000 de lei, iar activitatea restaurantului a fost interzisă prin ordonanță pentru o perioadă de șase luni. Turiștii afectați au fost nevoiți să își întrerupă concediul, primindu-și în cele din urmă banii înapoi pentru sejurul compromis.