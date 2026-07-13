Durerea de picioare care ascundea o urgență vasculară

Durerea severă la nivelul membrelor inferioare, însoțită de senzația de picior rece și de puls slab sau absent, poate indica o urgență vasculară, mai ales la pacienții cu boala arterială periferică. Afecțiunea poate evolua către ischemie critică, o complicație cu risc de necroză și amputare, dacă fluxul de sânge nu este restabilit rapid.

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