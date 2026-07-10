Doi pacienți cu arsuri grave, transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară românească FOTO&VIDEO

Publicat 10 iul. 2026, 14:28 Actualizat 10 iul. 2026, 14:31 Sursă Realitatea.Net

Doi tineri de 25 de ani, care au suferit arsuri severe în urma unor accidente, au fost transferați vineri către spitale specializate din Belgia și Germania. Misiunea umanitară a fost realizată cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru transport medical, în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale, anunță DSU.

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