Alexandru Rogobete propune „spargerea monopolului CNAS”: „Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete susține că România are nevoie de o reformă profundă a sistemului sanitar și propune deschiderea sistemului de asigurări către mai mulți asigurători. Potrivit acestuia, competiția ar putea aduce servicii medicale mai bune, mai multă eficiență și mai multă libertate de alegere pentru pacienți, fără eliminarea componentei sociale a sistemului public.
Rogobete: Reforma ar schimba modul în care circulă banii în sănătate
Alexandru Rogobete susține că ideea „spargerii monopolului” Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu este una nouă, însă ar fi fost amânată de fiecare dată deoarece reprezintă o reformă dificilă, care ar schimba fundamental modul în care sunt gestionate fondurile din sănătate.
Fostul ministru afirmă că a încercat să deschidă această reformă în timpul mandatului său, însă susține că s-a lovit de opoziție din partea unor politicieni pe care îi critică dur.
Mai mult, potrivit lui Rogobete, sistemul actual a fost construit pentru o realitate diferită și nu mai răspunde în totalitate nevoilor din 2026, în condițiile în care medicina a evoluat semnificativ, în timp ce mecanismele de finanțare au rămas în urmă.
„Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară”
Propunerea vizează deschiderea sistemului de asigurări, dezvoltarea asigurărilor complementare, stimularea asigurărilor private și integrarea acestora într-un mecanism transparent.
Rogobete insistă că o astfel de reformă nu ar trebui să afecteze accesul persoanelor vulnerabile la servicii medicale: „Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară!”. El susține că statul trebuie să rămână garantul accesului la un pachet de servicii medicale pentru persoanele fără venituri, pentru cele vulnerabile și pentru cei care nu își permit o asigurare suplimentară.
Pacienții ar putea avea mai multe opțiuni
În viziunea lui Rogobete, existența mai multor asigurători le-ar permite pacienților să aleagă asigurătorul și pachetul de servicii care corespund cel mai bine nevoilor lor, în limitele unor reguli stabilite de stat.
„Mai mulți asigurători înseamnă presiune pentru servicii mai bune”, afirmă fostul ministru, care consideră că un sistem competitiv ar putea conduce și la contracte mai eficiente și la apariția unor soluții noi pentru pacienți.
Mai multă transparență și eficiență
Printre avantajele reformei, Rogobete enumeră mai multă transparență și eficiență în gestionarea banilor, dar și un spațiu mai larg pentru inovație.
El subliniază că România nu ar trebui să copieze mecanic un model existent într-o altă țară europeană, ci să analizeze soluțiile care funcționează și să construiască un sistem adaptat propriilor nevoi.
În viziunea fostului ministru, competiția, eficiența și libertatea de alegere ar trebui să funcționeze împreună cu solidaritatea socială și protejarea persoanelor vulnerabile.