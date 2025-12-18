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Politica· 2 min citire
USR se agață de guvernare cu orice preț. Miruță recunoaște că partidul nu vrea să iasă de la putere
USR se agață de guvernare cu orice preț. Miruță recunoaște că partidul nu vrea să iasă de la putere
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis clar că USR nu ia în calcul ieșirea de la guvernare și că partidul său va rămâne la putere indiferent de contextul politic
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