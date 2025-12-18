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USR se agață de guvernare cu orice preț. Miruță recunoaște că partidul nu vrea să iasă de la putere

USR se agață de guvernare cu orice preț. Miruță recunoaște că partidul nu vrea să iasă de la putere

USR se agață de guvernare cu orice preț. Miruță recunoaște că partidul nu vrea să iasă de la putere

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 18 dec. 2025, 22:12

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis clar că USR nu ia în calcul ieșirea de la guvernare și că partidul său va rămâne la putere indiferent de contextul politic

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis clar că USR nu ia în calcul ieșirea de la guvernare și că partidul său va rămâne la putere indiferent de contextul politic. Mesajul vine într-un moment în care tensiunile din coaliție sunt tot mai vizibile, iar deciziile luate de guvern sunt tot mai greu de susținut public.

Miruță a spus că USR nu se teme de o eventuală excludere din guvern, explicând că nici celelalte partide nu ar avea de câștigat dintr-un astfel de scenariu. În opinia sa, actuala criză este una generată de alte formațiuni, iar USR a intrat la guvernare pentru a gestiona consecințele, nu pentru a fugi de responsabilitate.

Deși a admis că ar exista variante matematice pentru formarea unei majorități parlamentare și fără PSD, ministrul a precizat că USR nu își dorește acest lucru. Practic, partidul preferă să rămână într-o formulă largă de guvernare, chiar dacă asta presupune compromisuri politice greu de explicat propriului electorat.

Miruță a susținut că prezența PSD în ecuația guvernării este necesară, invocând reprezentarea unui număr mare de votanți. Declarațiile vin în contradicție cu mesajele tradiționale ale USR, partid care s-a poziționat ani la rând împotriva PSD, dar care acum pare dispus să accepte aproape orice formulă pentru a rămâne la putere.

Referindu-se la rotativa premierilor, ministrul a arătat că USR va continua să guverneze inclusiv cu un premier PSD, atâta timp cât mai poate influența deciziile din interior. Mesajul lasă impresia unui partid mai preocupat să nu piardă ministerele decât să își păstreze linia politică inițială.

În final, Miruță a respins criticile la adresa USR, afirmând că partidul este atacat constant și că nu poate fi făcut responsabil pentru problemele acumulate în ani de guvernare anterioară. Cu toate acestea, declarațiile sale întăresc percepția că USR este decis să se agațe de guvernare, chiar și într-un context politic tot mai fragil.

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