Economie· 1 min citire

Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 14:28
Actualizat13 iun. 2026, 14:38
Sursărealitatea.net

"România e pe cale să sufere o cădere economică bruscă".

Nicușor Dan a declarat că este îngrijorat de situația economică a țării și susține că rolul lui este să prevină o cădere economică bruscă a României. Președintele a certat și partidele politice în acest context și le-a cerut să fie dispuse să facă compromisuri și responsabile.

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„Interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.

Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y.

Nu este mandatul meu. Mandatul meu este, unu, să păstrez direcția pro-occidentală a României și, doi, să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta.

Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.

Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții.”, a zis Nicușor Dan.

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