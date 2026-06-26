S-a terminat întâlnirea de la Cotroceni, dar fără niciun rezultat. Partidele nu au ajuns la o înțelegere

Consultările cruciale de la Palatul Cotroceni s-au încheiat în această seară cu un eșec răsunător. În ciuda ultimatumului dat de șeful statului, negocierile pentru formarea noului guvern s-au blocat complet, după ce liderii partidelor și-au menținut cu încăpățânare pozițiile inițiale.

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