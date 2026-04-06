Restructurare doar pe hârtie la Primăria Suceava

Primăria Suceava anunță reducerea a 82 de posturi din aparatul propriu. În realitate, angajații nu pleacă acasă. Administrația îi mută într-o societate nou înființată, SC Administrația Piețelor Suceava SA, aflată în subordinea Consiliului Local.

Decizia apare într-un moment în care instituțiile publice sunt obligate să reducă cheltuielile de personal. În loc de concedieri sau optimizare reală, Primăria aplică o soluție administrativă simplă. Mută oamenii dintr-o structură în alta.

Cei 82 de angajați își păstrează locurile de muncă, salariile și toate drepturile contractuale. Diferența apare doar pe organigramă. Din punct de vedere bugetar, presiunea rămâne.

Societatea nouă va prelua activități precum administrarea piețelor și alte servicii locale. În același timp, devine un „refugiu” pentru personalul care trebuia eliminat din schema Primăriei.

Măsura ridică întrebări pertinente:

• dacă posturile se reduc, de ce sunt păstrați toți angajații

• ce economie reală produce această mutare

• de ce este nevoie de o societate nouă pentru aceleași activități

Primarul Vasile Rîmbu susține că a găsit o soluție „inteligentă”. Poate că pare inteligentă pentru cei care nu urmăresc traseul banilor. În practică, administrația mută aceiași oameni, pe aceiași bani, într-o altă structură plătită tot din fonduri publice. Deci unde e soluția, dacă scopul restructurărilor nu a fost atins, adică practic nu se va face nicio economie la primărie?

Rezultatul este simplu. Pe hârtie dispar 82 de posturi. În realitate, sistemul rămâne intact, doar mutat dintr-un birou în altul.