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Realitatea Plus, ediție explozivă: Makaveli se retrage și îi oferă sprijinul Ancăi Alexandrescu - VIDEO

Realitatea Plus, ediție explozivă: Makaveli se retrage și îi oferă sprijinul Ancăi Alexandrescu - VIDEO

Realitatea Plus, ediție explozivă: Makaveli se retrage și îi oferă sprijinul Ancăi Alexandrescu - VIDEO

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 21 nov. 2025, 14:13

O ediție incendiară, la Realitatea Plus

O ediție absolut incendiară, la Realitatea Plus. Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei, care le dă fiori celor care fac parte din Coaliție de guvernare și care și-au trimis candidații proprii în această cursă. 

UPDATE Makaveli - Vrem să sprijiniți amărâții care au fost batjocoriți de guvernanți

UPDATE Anca Alexandrescu - Suntem siguri că putem reda demnitatea românilor. Împreună, vom face lucrurile bine.

UPDATE Anca Alexandrescu - Am renunțat la confortul vieții mele. Aveam de toate, nu-mi lipsea nimic. Dar, pentru bucureșteni am intrat în această luptă. Am găsit un om, care, după mizeria de anul trecut, cu furtul alegerilor, mi-a trimis un buchet de flori.

Alexandru Zidaru, Makaveli - Azi, de ziua mea, am hotărît să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu.

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