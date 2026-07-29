Politica· 2 min citire

PSD și AUR încep negocieri separate pentru formarea unui nou Guvern. O majoritate ar putea apărea după 10-15 august

AUR PSD

AUR PSD

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 iul. 2026, 11:38

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern sunt reluate după acordul larg obținut în Parlament în privința unor proiecte importante. PSD și AUR au anunțat că vor purta discuții separate pentru strângerea unei majorități, în condițiile în care peste doar câteva zile se împlinesc trei luni de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, conform Realitatea PLUS.

O soluție este așteptată cel mai probabil după 10-15 august. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că abia după această perioadă s-ar putea contura în Parlament o nouă majoritate care să susțină formarea unui Guvern cu puteri depline.

PSD începe discuțiile cu UDMR

Negocierile încep însă din această săptămână. Sorin Grindeanu a anunțat că va purta discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru obținerea sprijinului necesar formării unui nou Executiv. Una dintre variantele luate în calcul este un Guvern PSD-UDMR, scenariu despre care s-a mai discutat și anterior. Cele două formațiuni nu ar avea însă suficiente voturi pentru a asigura singure majoritatea parlamentară, astfel că ar mai fi nevoie de sprijinul grupurilor mai mici și de voturi venite de la PNL, USR sau AUR.

În paralel, liderul AUR, George Simion, a anunțat că va începe negocieri cu toate grupurile parlamentare pentru formarea unei majorități. Discuțiile dintre liderii politici sunt așteptate după ce proiectele importante aflate pe agenda Parlamentului vor fi adoptate. Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să prezinte o formulă de guvernare care să beneficieze de suficiente voturi în Parlament.

Șeful statului așteaptă ca liderii formațiunilor să ajungă la un acord și să demonstreze că viitorul Executiv se bazează pe o majoritate clară. Negocierile au loc în apropierea împlinirii a trei luni de la adoptarea moțiunii de cenzură prin care Ilie Bolojan și întregul său Guvern au fost demiși. De atunci, Bolojan conduce Executivul din poziția de premier demis.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

guvern aurguvernare PSDguvernare psd aur

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe