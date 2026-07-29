General (r) Gabriel Oprea: „Deșteaptă-te, române!” rămâne glasul unei națiuni care crede în Dumnezeu, Patrie, Familie și Onoare

Cu prilejul Zilei Imnului Național, generalul (r) Gabriel Oprea a transmis un mesaj în care a subliniat că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă vocea unei națiuni care nu încetează să creadă în valorile fundamentale ale identității românești: Dumnezeu, Patria, Familia și Onoarea.
“Deșteaptă-te, române!” – glasul unei națiuni care nu încetează să creadă în Dumnezeu, Patrie, Familie și Onoare
Astăzi, de Ziua Imnului Național al României, aducem un omagiu unuia dintre cele mai puternice simboluri ale identității și demnității naționale.
„Deșteaptă-te, române!” nu este doar imnul de stat al României. El este chemarea permanentă la unitate, responsabilitate și patriotism, un îndemn de a ne apăra valorile fundamentale și de a construi, prin solidaritate și credință, un viitor mai sigur pentru generațiile care vin.
Pentru Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și familiile lor (UMPMV) și pentru Partidul Pentru Patrie Militari Polițiști (PPMP) – fostul UNPR, această zi are o semnificație aparte. Militarii și polițiștii, activi, în rezervă și în retragere, au jurat credință României și au apărat, de-a lungul timpului, cu sacrificiu și onoare, independența, suveranitatea și securitatea statului român.
În contextul provocărilor actuale, marcate de conflicte regionale, amenințări hibride și schimbări profunde în mediul de securitate, mesajul imnului național rămâne mai actual ca oricând. România are nevoie de unitate, responsabilitate și încredere în propriile valori.
UMPMV reafirmă că dezvoltarea și consolidarea României trebuie să se sprijine pe valorile care au ținut acest popor unit de-a lungul istoriei: Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare.
Aceste principii reprezintă fundamentul identității naționale și trebuie să inspire atât instituțiile statului, cât și întreaga societate românească.
Cu prilejul Zilei Imnului Național, transmitem recunoștința noastră tuturor militarilor și polițiștilor României, precum și tuturor cetățenilor care își iubesc țara și contribuie, prin muncă, responsabilitate și solidaritate, la întărirea statului român.
Să cinstim Imnul Național nu doar prin ceremonii, ci și prin fapte, prin respect față de țară și prin credință în destinul României.
La mulți ani, Imnului Național al României!
La mulți ani, România!” a transmis Generalul (r) Gabriel Oprea, Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV), Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR).