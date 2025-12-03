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Politica· 1 min citire
Planul comun discutat de Bolojan și Orban pentru rețelele de energie. Urmează o vizită cheie la Viena
Planul comun discutat de Bolojan și Orban pentru rețelele de energie. Urmează o vizită cheie la Viena
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri o întâlnire importantă cu omologul său din Ungaria, Viktor Orban.
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