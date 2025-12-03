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Planul comun discutat de Bolojan și Orban pentru rețelele de energie. Urmează o vizită cheie la Viena

Planul comun discutat de Bolojan și Orban pentru rețelele de energie. Urmează o vizită cheie la Viena

Planul comun discutat de Bolojan și Orban pentru rețelele de energie. Urmează o vizită cheie la Viena

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 3 dec. 2025, 16:16

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri o întâlnire importantă cu omologul său din Ungaria, Viktor Orban.

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri o întâlnire importantă cu omologul său din Ungaria, Viktor Orban. Cei doi au purtat o „discuție pragmatică” despre cum pot colabora cele două țări pentru a sta mai bine la capitolul energie.

Principalul subiect a fost întărirea legăturilor dintre rețelele electrice ale României și Ungariei, dar planul este mai larg și vizează întreaga regiune, inclusiv Austria. Informația a fost făcută publică de Guvernul României printr-un mesaj pe platforma X.

Acesta este doar primul pas dintr-un turneu mai amplu al premierului român. Imediat după discuția cu Orban, Ilie Bolojan urmează să ajungă la Viena, unde va continua negocierile pentru a consolida colaborarea în sectorul energetic.

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