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Politica· 2 min citire
Mii de români alături de Georgescu și Simion de 1 Decembrie. Realitatea PLUS, transmisiuni maraton din mijlocul suveraniștilor - LIVE TEXT/VIDEO
Mii de români alături de Georgescu și Simion de 1 Decembrie. Realitatea PLUS, transmisiuni maraton din mijlocul suveraniștilor - LIVE TEXT/VIDEO
Suveraniștii se strâng de Ziua Națională la Alba Iulia, în inima Ardealului! Astăzi are loc congresul AUR, unde membrii partidului din țară și diaspora se vor reuni într-o cadrul adunării anuale.
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