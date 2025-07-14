MARIUS LULEA, MESAJ CRUCIAL ÎN ZIUA VOTULUI MOȚIUNII DE CENZURĂ: ”ROMÂNI, PUTEREA ESTE NUMAI LA VOI”

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, îi indeamnă pe români să ia atitudine față de măsurile dure impuse de guvernul Bolojan. ”Românii trebuie să spună NU abuzurilor și să înțeleagă că puterea este numai la ei", a transmis liderul AUR.

”PNL, USR și UDMR, acest guvern anti-românesc, ei își spun pro-european, este guvernul care a venit și a crescut taxele pentru antreprenorii din România, este guvernul care a tăiat bursele pentru elevi și care vrea ca să impoziteze pensiile bătrânilor.

Asistăm la o dublă măsură care vizează doar majoritatea populației României și nu această minoritate toxică, politică, care cheltuie banii românilor fără discernământ.

Nu vedem decât o dublă măsură: pentru ei mamă, pentru popor ciumă. Este important ca românii să știe că astăzi, în Parlamentul de la București, există o opoziție reală la actualul sistem politic.

Sigur că vocea noastră s-ar face mult mai bine auzită, ar crește exponențial în cazul în care românii ar înțelege că puterea este la ei. Românii trebuie să înțeleagă că atunci când se comit abuzuri trebuie să reacționeze, trebuie să iasă în stradă, trebuie să își exprime nemulțumirea. Poporu român, trebuie să înțelegi că puterea este la tine”, a declarat Marius Lulea.

Sursa: Realitatea din AUR