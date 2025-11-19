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Lider PNL dă de pământ cu decizia Guvernului de a tăia banii militarilor și polițiștilor

Lider PNL dă de pământ cu decizia Guvernului de a tăia banii militarilor și polițiștilor

Lider PNL dă de pământ cu decizia Guvernului de a tăia banii militarilor și polițiștilor

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 19 nov. 2025, 19:37

Adrian Cozma de la PNL a criticat aspru hotărârea Guvernului de a tăia 10% din banii de salarii

Adrian Cozma de la PNL a criticat aspru hotărârea Guvernului de a tăia 10% din banii de salarii și sporuri pentru cei din armată și poliție. Liberalul crede că o astfel de măsură nu se poate aplica în aceste domenii vitale.

El a explicat că este ciudat să tai banii militarilor tocmai acum. Asta pentru că doar cu două săptămâni în urmă statul făcea campanii mari și îi ruga pe tineri să vină să se angajeze în armată pentru o carieră militară.

Cozma a mai spus că lucrurile stau bine la ordinea publică și că România este o țară sigură în acest moment. El este de părere că dacă se umblă la banii polițiștilor s-ar putea strica acest lucru și nu ar fi deloc bine pentru nimeni.

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