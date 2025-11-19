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Politica· 1 min citire
Lider PNL dă de pământ cu decizia Guvernului de a tăia banii militarilor și polițiștilor
Lider PNL dă de pământ cu decizia Guvernului de a tăia banii militarilor și polițiștilor
Adrian Cozma de la PNL a criticat aspru hotărârea Guvernului de a tăia 10% din banii de salarii
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