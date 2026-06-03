Decizie șoc a ICCJ: Primarul din Vatra Moldoviței pus în libertate

Înalta Curte îi pune în libertate pe primarul și viceprimarul din Vatra Moldoviței. Dosarul angajărilor de la Apele Române se rejudecă.

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, miercuri, recursurile în casație formulate de primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, de viceprimarul Gabriel Niga și de secretara primăriei, Ana Boca, în dosarul angajărilor controversate care au stat la baza detașărilor către Apele Române.

Ca urmare a deciziei, Virgil Saghin și Gabriel Niga au fost puși în libertate de îndată, iar cauza va fi rejudecată. Primul termen a fost stabilit pentru 30 septembrie 2026.

Cei trei fuseseră condamnați de Curtea de Apel Iași pentru abuz în serviciu. Primarul și viceprimarul primiseră câte trei ani de închisoare cu executare, iar Ana Boca o pedeapsă de trei ani cu suspendare. Condamnările nu au fost anulate, însă executarea lor a fost suspendată până la soluționarea recursului în casație.

Dosarul vizează angajarea la Primăria Vatra Moldoviței a Simonei Elena Burlacu și a lui Stelian Mețler, urmată de detașarea acestora la Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad. Procurorii DNA au susținut că angajările au fost făcute doar pentru a le permite celor doi să ocupe ulterior posturi la Apele Române, deși nu îndeplineau condițiile necesare pentru funcțiile respective.

Cazul a devenit cunoscut la nivel național după investigația Recorder privind angajarea Simonei Elena Burlacu, prezentată atunci drept o fostă chelneriță ajunsă pe un post din cadrul Apele Române. În dosar, aceasta a fost achitată definitiv, iar în cazul lui Stelian Mețler procesul penal a încetat după decesul acestuia.