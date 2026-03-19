Arabia Saudită avertizează că își rezervă dreptul de a riposta militar împotriva Iranului

Arabia Saudită a anunțat joi că își rezervă dreptul de a răspunde militar atacurilor iraniene cu drone și rachete, după noi incidente raportate în regiune.

Ministrul saudit de Externe, prințul Faisal bin Farhan, a declarat la Riad, după o reuniune cu aproximativ zece șefi ai diplomațiilor arabe și musulmane, că Regatul ar putea recurge la acțiuni militare „dacă acest lucru se dovedește necesar”, potrivit AFP.

El a acuzat Iranul că „încearcă să exercite presiuni asupra vecinilor săi” prin atacurile repetate și a subliniat că Arabia Saudită „nu va ceda presiunilor”, avertizând că acestea „se vor întoarce împotriva autorilor lor”.

Atacuri în regiunea Golfului și reacția statelor arabe

Miercuri, Arabia Saudită a raportat noi atacuri iraniene, iar mai multe explozii au fost auzite în capitala Riad. Ministerul Apărării a anunțat interceptarea unor rachete balistice.

„A viza Riadul în timp ce un număr de diplomați se reunesc (...) cred că acesta este cel mai clar semn al ceea ce gândește Iranul despre diplomație”, a afirmat ministrul saudit, acuzând Teheranul că nu crede în dialogul cu statele vecine.

Într-un comunicat comun emis după reuniunea de la Riad, miniștrii de externe au condamnat „utilizarea deliberată a rachetelor balistice și a dronelor care vizează zone rezidențiale și infrastructuri civile” și au reafirmat dreptul statelor de a se apăra, cerând Iranului să „înceteze imediat atacurile”.