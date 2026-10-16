Poliția economică din Suceava a confiscat țigări și alcool în valoare de aproape 10.000 de lei

Publicat 16 oct. 2026, 09:01 Sursă SV News

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Suceava a desfășurat pe 14 octombrie 2026 o acțiune pentru combaterea contrabandei cu produse accizabile, rezultând aplicarea unor sancțiuni contravenționale și confiscarea de bunuri.

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