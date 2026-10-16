Economie· 1 min citire

Poliția economică din Suceava a confiscat țigări și alcool în valoare de aproape 10.000 de lei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 oct. 2026, 09:01
SursăSV News

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Suceava a desfășurat pe 14 octombrie 2026 o acțiune pentru combaterea contrabandei cu produse accizabile, rezultând aplicarea unor sancțiuni contravenționale și confiscarea de bunuri.

Acțiunea s-a desfășurat pe raza județului Suceava, în baza unui plan operativ care viza verificarea respectării legislației aplicabile în sfera de competență a poliției economice.

Cadrele din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat cu sprijinul echipajelor de poliție rutieră din subunitățile teritoriale. În timpul operațiunii, au fost verificate șase autovehicule și 12 entități economice.

De asemenea, polițiștii au legitimat 19 persoane. La finalul verificărilor, s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 53.000 de lei.

Dintre bunurile confiscate se numără 4.960 de țigarete, cu o valoare estimată la aproximativ 5.630 de lei, precum și 96 de litri de alcool, în valoare de circa 3.840 de lei. Poliția a mai ridicat o sumă de 300 de lei în numerar.

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