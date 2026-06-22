Nota de plată a războiului cu Iranul: 40 de miliarde de dolari pentru SUA - Analiză CSIS

Publicat 22 iun. 2026, 08:10 Sursă realitatea.net

Războiul cu Iranul a generat costuri de aproximativ 40 de miliarde de dolari pentru Departamentul Apărării al SUA, potrivit unei analize preliminare realizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) și citate de CNN.

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