Economie· 2 min citire

Cât a ajuns să coste o cazare la Cluj-Napoca în weekendul UNTOLD 2026: Prețuri record pe noapte

Festivalul Untold începe astăzi

Festivalul Untold începe astăzi

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 11:18
Sursărealitatea.net

Festivalul UNTOLD transformă, și în acest an, Cluj-Napoca într-unul dintre cele mai căutate orașe din România. Oferta de cazare este aproape epuizată, iar turiștii care nu și-au rezervat din timp o cameră trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru un sejur de trei nopți.

O verificare a ofertelor disponibile pe Booking pentru perioada 6-9 august, în care se desfășoară UNTOLD 2026, arată că 90% dintre locurile de cazare listate pe platformă sunt deja ocupate.

Cererea ridicată se reflectă direct în prețuri. Chiar și cele mai accesibile variante rămase disponibile costă semnificativ mai mult decât într-un weekend obișnuit, iar în zona centrală sau în apropierea principalelor puncte de interes ale festivalului oferta este din ce în ce mai limitată.

Cele mai ieftine camere pornesc de la aproximativ 500 de lei pe noapte

Printre cele mai accesibile opțiuni disponibile se numără un hotel de două stele, unde un sejur de trei nopți pentru două persoane costă 1.500 de lei, echivalentul a 500 de lei pe noapte.

La prețuri apropiate sunt listate și proprietăți particulare, oferite pentru închiriere la prețuri de aproximativ 1600 lei pentru trei nopți și o pensiune, unde, pentru aceeași perioadă, turiștii trebuie să scoată din buzunar 1816 lei. Chiar și aceste variante sunt însă puține, multe dintre ele având disponibilă o singură cameră.

Apartamentele și hotelurile bine cotate depășesc 3.000 de lei pentru trei nopți

În cazul proprietăților cu evaluări foarte bune sau amplasate în apropierea centrului orașului, tarifele cresc rapid. Pentru aceste proprietăți, tarifele pornesc de la 1200 de lei pe noapte pentru o cameră, ceea ce duce costurile pentru un sejur de trei nopți la tarife cuprinse între 2600 și 3700 de lei.

De cele mai multe ori, variantele de cazare care mai sunt disponibile, se află la o distanță considerabilă de zona centrală a orașului.

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