Sindicatele din Educație, noi discuții la Cotroceni pe tema legii salarizării

Publicat 6 aug. 2026, 10:34 Sursă realitatea.net

Sindicaliștii din Educație sunt așteptați azi, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă rundă de discuții pe tema noii legi a salarizării. Înainte ca proiectul să ajungă în Parlament, vor avea loc consultări între liderii de sindicat din domeniile vizate și consilierii prezidențiali, au menționat surse politice pentru Realitatea Plus.

Distribuie articolul