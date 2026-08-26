Economie· 1 min citire

Noi reguli pentru Pilonul II: Cum vor fi plătite pensiile private din 2027

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 26 aug. 2026, 14:18

Autoritatea de Supraveghere Financiară a pus în dezbatere normele care stabilesc cum se pot retrage banii acumulați de participanții la sistem.

Începând cu anul 2027, piața pensiilor private din România va funcționa după noi reguli, conform unui proiect pus în dezbatere de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acesta vizează autorizarea fondurilor care vor asigura plata efectivă a activelor acumulate de cei peste 8,5 milioane de participanți la Pilonul II. Concret, când un participant îndeplinește condițiile de pensionare, va cere administratorului transformarea unităților de fond în bani. Suma va fi transferată ulterior, fără penalități, comisioane sau impozite, către un fond de plată ales de beneficiar.

Opțiuni de plată și avansul din pensie

O noutate importantă este posibilitatea de a încasa, o singură dată, un avans de maximum 30% din valoarea activului personal. Restul sumei va fi distribuit sub formă de pensie lunară, prin două variante principale: pensia prin retragere programată (plătită lunar până la epuizarea banilor, cu o rată raportată la indemnizația socială) și pensia viageră (care poate include și o componentă de supraviețuitor).

În cazul decesului înainte de rambursarea integrală, în varianta retragerii programate, suma neîncasată din cont va fi virată moștenitorilor legali, garantând astfel că banii strânși nu se pierd, ci sunt acordați într-o singură tranșă.

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