Ana Maria Păcuraru, reacție după votul final din Senat pe legea ANI: "Am scăpat de Fritz. Dar de ce nu facem la fel și pentru ceilalți?"

Senatul a adoptat, miercuri, în plen, Legea ANI, act normativ prezentat drept unul dintre jaloanele asumate prin PNRR. Votul a fost comentat de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” de la Realitatea PLUS, care a vorbit despre situația primarului Timișoarei și liderului USR, Dominic Fritz.
În intervenția sa, Ana Maria Păcuraru a salutat adoptarea legii și a susținut că, în urma modificărilor legislative, Dominic Fritz își va pierde mandatul în termen de 30 de zile.
„Am scăpat de Fritz. Deci, oameni buni, bine că am scăpat de el. Astăzi, la Senat, a trecut Legea ANI, așa cum ai spus, cu amendamentul Fritz”, a declarat realizatoarea „Miza Zilei”.
Jurnalista a făcut referire la situația juridică a edilului Timișoarei și a susținut că acesta a fost găsit definitiv în conflict de interese de instanțe, întrebând de ce măsurile privind integritatea nu sunt aplicate în același mod tuturor persoanelor aflate în funcții publice.
„De acum, are 30 de zile. Atât. Și da, mă bucur. Așa trebuie să funcționeze integritatea. Constați definitiv o problemă, pleci. Simplu”, a afirmat ea.
„Dacă am putut face asta pentru Fritz, de ce nu facem la fel și pentru ceilalți?”
Realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” a extins discuția dincolo de cazul lui Dominic Fritz, pledând pentru aplicarea acelorași principii de responsabilitate și integritate în toate situațiile care privesc interesul public. „Dar totuși am o întrebare directă. Dacă am putut face asta pentru Fritz, de ce nu facem la fel și pentru ceilalți?”, a spus Ana Maria Păcuraru.
Pornind de la această idee, jurnalista a atras atenția asupra unui alt subiect important pentru siguranța cetățenilor: incidentele semnalate în ultima perioadă pe litoralul românesc, unde au fost descoperite fragmente de drone, inclusiv materiale explozive.
Ana Maria Păcuraru a subliniat astfel necesitatea ca autoritățile să ofere răspunsuri clare și să trateze cu aceeași seriozitate toate situațiile care pot afecta siguranța publică. În intervenția sa, jurnalista a făcut referire și la incidentul din zona Olimp, unde turiștii ar fi alertat autoritățile prin 112 după ce o dronă cu încărcătură explozivă ar fi ajuns la mal.
Întrebări pentru ministrul Apărării
Păcuraru a criticat lipsa de reacție și de informare publică în cazul dronei descoperite pe litoral și a cerut explicații din partea autorităților.
„Statul, tăcere. Nimeni nu ne-a spus de unde vine, nimeni nu ne-a explicat de ce n-am știut înainte să ajungă lângă oameni. Nimic, nimic, nimic, nimic”, a spus ea.
În contextul în care mai multe incidente similare au avut loc în ultimele săptămâni, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” l-a întrebat direct pe ministrul Apărării, Radu Miruță, ce măsuri sunt luate pentru gestionarea acestor situații.
„Unde este ministrul Apărării în toată povestea asta? Unde e Miruță când vine vorba de siguranța noastră reală, nu de calculele politice?”, a declarat Ana Maria Păcuraru.
„Nu vreau răzbunare, vreau același standard pentru absolut toată lumea”
În final, jurnalista a pus în balanță cazul lui Dominic Fritz și responsabilitatea pe care, în opinia sa, ar trebui să o aibă și ceilalți demnitari atunci când apar probleme care afectează siguranța publică.
„Nu vreau răzbunare, vreau același standard pentru absolut toată lumea. Cei care greșesc să plece, așa cum a plecat și Fritz”, a afirmat Păcuraru.
Ea a adăugat că, în situația în care un ales local își pierde funcția în urma unui conflict de interese constatat definitiv, și un ministru care nu poate garanta siguranța cetățenilor ar trebui să ofere explicații publice.
„Dacă un primar cade pentru conflict de interese, un ministru care nu poate garanta siguranța cetățenilor în plin sezon estival ar trebui să dea și el explicații. Nu mâine, acum”, a încheiat Ana Maria Păcuraru.