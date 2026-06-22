Analiză Daniel Udrescu: Ficțiunea intermedierii. Sincopele fiscale ale economiei colaborative

Emergența platformelor Uber sau Airbnb a propulsat economia colaborativă ca motor de optimizare a resurselor. Sub inovația tehnologică s-a căscat însă o prăpastie adâncă între dinamica tranzacțiilor descentralizate și rigiditatea sistemelor fiscale. Sincopele care definesc taxarea acestui ecosistem hibrid reflectă incapacitatea dreptului pozitiv de a încadra o realitate în care granițele dintre utilizator și comerciant au fost desființate de algoritm.
1. Sincopa Statutului Juridic Diluarea Noțiunii de Comerciant
Sistemele de impozitare sunt clădite pe o dihotomie strictă persoana fizică și persoana juridică. Platformele au creat însă figura „prosumatorului” (prosumer) individul care își monetizează bunurile în timpul liber. Logica juridică se prăbușește în încercarea de a stabili pragul de la care o activitate ocazională devine o practică comercială continuă. Obligația de a înființa entități juridice pentru a efectua închirieri sau curse sezoniere sugrumă flexibilitatea economică a sistemului.
Atunci când statul impune autorizații specifice industriilor tradiționale unor persoane fizice independente, el nu colectează eficient, ci exilează o masă uriașă de actori în economia subterană.
2. Sincopa Teritorialității și Arbitrajul Fiscal al Comisioanelor
În timp ce serviciul fizic este prestat local, valoarea adăugată de algoritm este extrasă instantaneu transfrontalier. Companii precum Uber sau Airbnb își structurează operațiunile prin filiale din jurisdicții cu fiscalitate favorabilă (Irlanda sau Olanda), unde încasează comisioanele. Sincopa fiscală apare în tratamentul TVA aplicat acestor servicii digitale. Deși statele încearcă să recupereze taxele prin mecanismul achizițiilor intracomunitare (impunând partenerilor obligația de a plăti TVA pentru comisionul reținut), colectarea rămâne fragmentată. Statul pe teritoriul căruia se consumă resursa primește doar firimiturile fiscale dintr-un flux globalizat, validând eșecul conceptului tradițional de „sediu permanent”.
3. Sincopa Raportării și Coerciția Digitală
Pentru a surmonta lipsa de vizibilitate asupra veniturilor, UE a implementat Directiva DAC7, forțând platformele să raporteze anual datele fiscale ale partenerilor către autorități. Măsura generează o sincopă de procesare administrativă. Fiscul primește volume gigantice de date brute pe care sistemele sale anacronice nu le pot corela automat cu Declarațiile Unice.
Mecanismul transferă sarcina conformării către micul utilizator. În loc să taxeze direct la sursă, prin reținere automată în momentul tranzacției, logica fiscală preferă vânătoarea administrativă ulterioară, generând costuri mari de control.
Sistemele fiscale suferă de o sincopă de viziune - birocrația secolului XX. Până când statul nu va accepta o taxare nativă, integrată în codul platformelor, intersecția dintre economia colaborativă și fiscalitate va rămâne o sursă de evaziune.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor