Tupeu uriaș: premierul Ilie Bolojan refuză să clarifice SURSA finanțării vizitei partenerei sale la Viena
Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut explicații în acest sens
Tupeu incredibil din partea lui Ilie Bolojan. Premierul refuză să spună pe ce bani a dus-o pe partenera sa în vizita oficială de la începutul lunii decembrie la Viena. Jurnaliștii Realitatea Plus au solicitat Guvernului să spună clar dacă deplasarea partenerei lui Bolojan a fost plătită din banii românilor, dar până în acest moment nu a venit niciun răspuns din partea Executivului.
În timp ce românii sunt puși la regim de austeritate, premierul Ilie Bolojan refuză să dea informații esențiale despre deplasarea sa la Viena, unde a fost însoțit de partenera acestuia în cadrul unei vizite oficiale a Guvernului.
Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut explicații în acest sens, respectiv să precizeze Guvernul cine a acoperit cheltuielile pentru partenera lui Ilie Bolojan, însă până acum Executivul nu a oferit niciun răspuns. În cadrul unei conferințe, premierul a dat asigurări că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri pentru România din întreaga Europă, însă ascunde detaliile legate de cheltuielile partenerei sale. Tăcererea vine într-un moment foarte tensionat pentru România, pentru că Guvernul cere ca românii să strângă cureaua și să facă sacrificii, în timp ce nu oferă nici măcar transparență.
