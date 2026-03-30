Strada din Suceava asfaltată doar pe hârtie

Cetățenii de pe Str. Eternității, din cartierul sucevean Burdujeni, au semnalat o situație care ridică semne de întrebare. Această stradă apare în acte ca fiind asfaltată, însă realitatea din teren arată altceva. Oamenii din zonă spun că de fapt nu s-a făcut nicio lucrare.

Cătălin Axinte, președintele Organizației Municipale AUR Suceava și consilier local, a tras un semnal de alarmă după sesizările primite de la cetățeni.

In aceeași situație este și Str. Pictor Panaitescu, unde din 2014 figurează ca stradă asfaltată, însă doar pe hârtie, așa cum ne relatează un cetățean ce locuiește aici. Au fost ceva lucrări recente în de îndepărtare pietre de dimensiuni mari, dar acestea mai mult au deteriorat strada

Locuitorii cer explicații, dar și soluții concrete. Situația trebuie verificată, iar cei responsabili trebuie să răspundă.