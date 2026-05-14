Bărbat cu arsuri în urma unui incendiu din Burdujeni
Momente de panică în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari ai Detașamentului Suceava, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru salvare și lucru la înălțime și o ambulanță SMURD B2.
La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la materiale combustibile din baia locuinței. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului în restul apartamentului și la locuințele învecinate.
Incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp.
Un bărbat de aproximativ 60 de ani a suferit arsuri la membrele superioare. Paramedicii SMURD i-au acordat primul ajutor la fața locului, după care victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
