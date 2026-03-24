Simularea Bacalaureatului continuă cu proba obligatorie a profilului

Peste 60.000 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

Simularea examenului de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului (probă scrisă), conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.



Luni s-a desfășurat prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română.



Miercuri este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă.



Ministerul Educației și Cercetării a transmis vineri datele privind participarea liceelor la simularea Bacalaureatului. Simularea este organizată în 1.364 de unități de învățământ (95,59%), iar numărul estimativ al elevilor înscriși în platformă depășește 143.000.



Potrivit MEC, 63 de licee - adică 4,41% din total - au anunțat că nu participă la simulare. De asemenea, peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.



Probele încep la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în fiecare sală. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30. Timpul alocat elaborării lucrării este de trei ore din momentul finalizării distribuirii subiectelor.



Simularea probelor scrise se organizează la următoarele discipline: limba și literatura română; limba și literatura maternă pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale; matematică; istorie; fizică; chimie; biologie; informatică; geografie; logică, argumentare și comunicare; psihologie; economie; sociologie și filosofie.



Simularea Bacalaureatului are loc în contextul protestului declanșat de sindicatele din Educație, nemulțumite de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' au îndemnat cadrele didactice să nu oprească protestul nici săptămâna viitoare, când încep simulările pentru examenul de Bacalaureat. AGERPRES