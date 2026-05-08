Rețea de contrabandă destructurată la Suceava. 137 de percheziții

Polițiștii și procurorii DIICOT au desfășurat azi, 8 mai, una dintre cele mai ample acțiuni din ultimii ani împotriva rețelelor de contrabandă din nordul țării. În două dosare penale, anchetatorii au efectuat 137 de percheziții în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT Suceava, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și polițiștii de frontieră din cadrul STPF Suceava.

Anchetatorii susțin că, în perioada iunie 2024, mai 2026, două grupări de criminalitate organizată ar fi introdus ilegal în România țigarete de proveniență extracomunitară, dar și alte mărfuri sustrase controlului vamal. Potrivit probatoriului, rețelele ar fi acționat pe două paliere. Segmentul ucrainean se ocupa de introducerea mărfurilor în țară prin punctele de frontieră Siret, Vicovu de Sus și Racovăț, iar segmentul românesc prelua, depozita și distribuia produsele pe piața internă.

Procurorii susțin că membrii grupărilor ar fi beneficiat de sprijinul unor funcționari publici, printre care polițiști de frontieră și lucrători vamali, suspectați de luare și dare de mită, divulgare de informații și abuz în serviciu.

În unul dintre dosare, anchetatorii au descoperit și transporturi cu pesticide provenite din Ucraina, care ar conține substanțe toxice interzise în Uniunea Europeană. Produsele ar fi fost introduse ilegal în România cu ajutorul unor persoane din sistemul de control vamal și de frontieră.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Suceava.

La acțiune au participat polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Bacău, Iași, Cluj și Târgu Mureș, polițiști DGA, dar și jandarmi din Suceava, Botoșani și cadrul Grupării Mobile Bacău.