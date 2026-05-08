Nicușor Dan, în campania electorală: „Cătălin Predoiu, potrivit pentru premier”

Iese la iveală adevăratul motiv pentru care Nicușor Dan l-a numit premier pe Ilie Bolojan: presiunea socială. În momentul în care era în campania electorală, președintele României a declarat că un alt nume pentru funcția de șef al Guvernului este cel al lui Cătălin Predoiu.

Cu aproximativ două luni înainte de alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a fost întrebat la un post de televiziune pe cine și-ar dori premier dacă o să ajungă la Palatul Cotroceni.

”Doresc multe persoane, evident există o mare presiune populară, socială, pentru domnul Bolojan, o persoană pe care o admir foarte mult. Numai că nu sunt un populist și, așa cum am spus, mi-aș dori, evident, numai că e o negociere între președinte și partidele pro-occidentale din Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă are pe altcineva în minte, actualul lider de la Cotroceni a răspuns: Sunt persoane care sunt potrivite pentru funcția asta.(...) Domnul Predoiu, de exemplu, e o persoană foarte potrivită.