Război în Orientul Mijlociu. SUA și Iran s-au atacat din nou

Statele Unite au lansat duminică noi atacuri asupra unor obiective militare din Iran, după ce au acuzat Teheranul că a încălcat armistițiul prin atacarea unei nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz.
La scurt timp, Iranul a anunțat că a lovit baze militare americane din Kuweit și Bahrain, în ceea ce a descris drept un răspuns la atacurile SUA.
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că Iranul a avut ocazia să respecte acordul de încetare a focului după loviturile americane de vineri, însă „a ales să nu o facă”.
Potrivit armatei americane, avioanele SUA au lovit infrastructură militară de supraveghere, sisteme de comunicații, poziții de apărare antiaeriană, depozite de drone și instalații folosite pentru amplasarea minelor navale.
Potrivit CBS News, atacurile americane vin după ce Gărzile Revoluționare iraniene au lovit joi, cu o dronă, o navă comercială sub pavilion singaporez în Strâmtoarea Hormuz.
Podul de comandă al navei a fost avariat, însă nu au existat victime. În urma incidentului, Organizația Maritimă Internațională a suspendat temporar planul de evacuare a navelor blocate în Golful Persic, invocând necesitatea unor garanții suplimentare de siguranță.
Incidentul a pus sub semnul întrebării acordul încheiat recent între Washington și Teheran, care urmărea reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.
Trump a avertizat că, dacă Iranul va continua să încalce armistițiul, armata americană ar putea „încheia treaba” începută împotriva Republicii Islamice.
La rândul ei, Garda Revoluționară iraniană a anunțat că a atacat opt obiective militare americane, inclusiv baza aeriană Ali al-Salem din Kuweit și baza Flotei a Cincea a SUA din Port Salman, Bahrain.