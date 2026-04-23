Propunere controversată din cercul lui Trump: Iranul respinge ideea înlocuirii cu Italia la Campionatul Mondial

23 apr. 2026, 20:54
Actualizat: 23 apr. 2026, 20:54
Donald Trump

Articol scris de Ionuț Nichita

Un nou scandal izbucnește înainte de Campionatul Mondial din 2026, după ce un apropiat al președintelui american Donald Trump a sugerat ca Italia să înlocuiască Iranul la turneul final.

Propunerea a generat reacții imediate din partea oficialilor iranieni, în condițiile în care naționala Iranului și-a câștigat calificarea pe teren.

Federația iraniană de fotbal a transmis un mesaj ferm pe rețelele sociale, subliniind că participarea la un Campionat Mondial nu poate fi decisă prin criterii politice.

„Fotbalul aparține poporului, nu politicienilor. Italia a atins măreția pe teren, nu datorită unor privilegii politice”, au transmis oficialii iranieni.

Situația tensionează atmosfera înaintea turneului final, în contextul în care sportul și politica par să se intersecteze tot mai des la nivel internațional.

