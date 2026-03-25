Omul care a salvat vieți are nevoie de ajutorul nostru

Vasile Ignat, locțiitorul comandantului Detașamentului de Pompieri din Fălticeni, are nevoie urgentă de sânge, după ce a fost implicat în accidentul grav produs vineri, pe strada Beldiceanu din Fălticeni.

Se afla pe trotuar, alături de soția sa, în momentul în care un șofer care conducea un bolid de lux a pierdut controlul, a urcat pe trotuar și i-a lovit în plin pe amândoi. În ultima clipă, Vasile Ignat a împins-o pe soția sa din fața mașinii și i-a salvat viața, el însă fiind vătămat foarte grav.

A fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Suceava, iar ulterior transferat la Spitalul Floreasca, unde medicii îl vor opera în zilele următoare.

Cei care pot ajuta sunt rugați să meargă la Centrul de Transfuzii și să menționeze că donează pentru Vasile Ignat. Nu contează grupa de sânge.

Astăzi, omul care a salvat vieți are nevoie de sprijinul nostru.