Advertising
Actualitate· 1 min citire
Membrii AUR Suceava au oferit sucevenilor 1000 de sticle de apă plată
Membrii AUR Suceava au oferit sucevenilor 1000 de sticle de apă plată
Membrii Partidului Alianța pentru Unirea Românilor au fost astăzi prezenți în centrul Sucevei, unde au oferit peste 1.000 de sticle de apă plată sucevenilor afectați de temperaturile ridicate.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:48Furtună violentă în Târgoviște: acoperiș smuls de vânt a lovit o persoană pe stradă
- 17:52Escrocherie de zeci de mii de lei: elevi și profesori păcăliți cu o cazare inexistentă
- 16:45Investiție de peste 67 milioane de euro: CFR Călători modernizează 42 de vagoane prin PNRR
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News