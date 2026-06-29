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Membrii AUR Suceava au oferit sucevenilor 1000 de sticle de apă plată

Membrii AUR Suceava au oferit sucevenilor 1000 de sticle de apă plată

Membrii AUR Suceava au oferit sucevenilor 1000 de sticle de apă plată

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 29 iun. 2026, 23:20

Membrii Partidului Alianța pentru Unirea Românilor au fost astăzi prezenți în centrul Sucevei, unde au oferit peste 1.000 de sticle de apă plată sucevenilor afectați de temperaturile ridicate.

Peste 1.000 de suceveni au primit apă rece în cadrul acestei acțiuni, desfășurate pentru a veni în sprijinul celor care se află în oraș în aceste zile caniculare.

Membrii AUR spun că vor continua să fie alături de cetățeni și în următoarele zile cu temperaturi ridicate, atât la cortul galben de lângă magazinul Bucovina, între orele 16:00 și 20:00, cât și în zonele "fierbinți" ale orașului.

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