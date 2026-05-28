Advertising
Actualitate· 1 min citire
Mașină acroșată de tren la Probota
28 mai 2026, 22:55
Mașină acroșată de tren la Probota
Articol scris de Scris de Realitatea de Suceava
Un autoturism a fost acroșat de trenul IC 558, care circula pe ruta Suceava, București, pe raza localității Probota.
La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Dolhasca, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.
În autoturism se afla doar conducătoarea auto, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani. Aceasta a suferit un atac de panică în urma incidentului, însă a refuzat ulterior transportul la spital.
Autoritățile au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță și pentru evaluarea situației de la locul accidentului.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:37 - Biciclist, grav rănit în Munţii Făgăraş. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD
- 22:30 - Cutremur în PNL: Un primar a fost condamnat definitiv într-un dosar de trafic de droguri
- 22:28 - Accident grav în Sibiu. O femeie a lovit cu mașina o trotinetă electrică pe care se aflau doi minori
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News