Mașină acroșată de tren la Probota

Un autoturism a fost acroșat de trenul IC 558, care circula pe ruta Suceava, București, pe raza localității Probota.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Dolhasca, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

În autoturism se afla doar conducătoarea auto, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani. Aceasta a suferit un atac de panică în urma incidentului, însă a refuzat ulterior transportul la spital.

Autoritățile au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță și pentru evaluarea situației de la locul accidentului.