Macron îl critică dur pe Trump: „Golește NATO de substanță prin declarații contradictorii

Președintele Emmanuel Macron l-a criticat public pe liderul american Donald Trump, acuzându-l că subminează credibilitatea NATO prin declarații contradictorii și lipsă de coerență.

Aflat într-o vizită oficială la Seul, Macron a afirmat că mesajele repetate și schimbătoare venite de la Washington creează incertitudine în rândul aliaților.

„Dacă în fiecare zi apar îndoieli legate de angajamentul Statelor Unite, atunci Alianța este golită de substanță”, a declarat liderul francez.

Acesta a subliniat că responsabilitatea pentru această situație aparține administrației americane, pe care o acuză că transmite constant semnale contradictorii privind direcția politicii externe.

Macron a mai spus că actualul context internațional necesită stabilitate și seriozitate, nu declarații fluctuante. „Se vorbește prea mult și se merge în toate direcțiile. Nu este un spectacol”, a punctat el.

Criticile vin pe fondul tensiunilor din interiorul NATO și al divergențelor legate de conflictul din Orientul Mijlociu, unde pozițiile aliaților nu sunt pe deplin aliniate.

Președintele francez a insistat că, într-un moment atât de sensibil, liderii trebuie să fie consecvenți și să evite mesajele contradictorii care pot afecta încrederea între parteneri.