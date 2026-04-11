Lumina Sfântă ajunge la Suceava la ora 20:00

Lumina Sfântă a fost primită la Ierusalim, la Mormântul Domnului la ora 14:14. După pogorârea Sfintei Lumini la Ierusalim, oferită credincioșilor de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la Sfântul Mormânt, flacăra va fi adusă și în România.

Lumina va ajunge la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni în jurul orei 18:00, fiind adusă de Arhimandritul Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. De aici, ea va fi oferită delegaților eparhiilor din întreaga țară.

La Suceava, Lumina Sfântă este așteptată în jurul orei 20:00, pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”. Întâmpinarea va fi făcută de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, alături de oficialități locale și județene.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte la Suceava se păstrează din anul 2009.