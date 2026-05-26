Tragedie pe șosea în Brăila: un tânăr de 19 ani a murit în urma unui accident cumplit
accident grav brăila
Un accident rutier grav s-a produs luni noaptea pe Drumul European 584, în zona kilometrului 10, în urma căruia un tânăr și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit.
Polițiștii au fost alertați automat prin sistemul eCall, care a declanșat un apel de urgență către 112 imediat după producerea impactului.
Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că șoferul autoturismului care circula pe direcția Brăila – Albina ar fi pierdut controlul direcției, iar mașina a părăsit partea carosabilă.
În urma impactului, cei doi pasageri au fost proiectați în afara vehiculului. Din nefericire, un tânăr de 19 ani a decedat pe loc.
Cel de-al doilea ocupant, în vârstă de 18 ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acestuia i-au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea eventualei alcoolemii.
Brăila rămâne scena unei tragedii rutiere care readuce în atenție riscurile accidentelor de pe drumurile naționale și importanța intervenției rapide prin sistemele automate de alertare.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:09 - „Rămânem alături de Ucraina!”. UE își continuă activitatea la Kiev în ciuda atacurilor venite din partea Rusiei
- 10:16 - Mihai Stoica, atac la Daniel Pancu: „Nu văd nicio logică în discursul lui”
- 10:12 - Zbor spre Londra, deviat de urgență la Roma din cauza unei baterii externe din bagajul de cală
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News