Prognoza meteo, 26 mai: soare, până la 31°C și vânt mai puternic în unele regiuni

Vremea se încălzește ușor marți, iar temperaturile continuă să crească în aproape toată țara. După-amiaza aduce doar câteva ploi izolate în zonele montane, în timp ce în restul regiunilor predomină soarele și temperaturile specifice începutului de vară.

Maximele zilei vor fi cuprinse între 24–25 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 30–31 de grade în vestul, centrul și sudul țării. Vântul va sufla mai intens în nord, în zonele centrale și la munte.

În Dobrogea și Bărăgan vremea rămâne frumoasă și caldă, cu cer senin și temperaturi care urcă până la 28 de grade. Vântul nu va crea probleme.

Și în sudul Moldovei, dar și în nordul Munteniei, ziua aduce mult soare și temperaturi mai ridicate decât cele din ziua precedentă. La orele prânzului se vor înregistra în jur de 30 de grade.

Nordul Moldovei și Bucovina se bucură de vreme plăcută, cu cer mai mult senin. În zonele montane pot apărea câteva averse trecătoare după prânz, iar vântul va avea unele intensificări. La Botoșani, temperaturile pot ajunge la 29 de grade.

În Maramureș și nordul Transilvaniei predomină vremea bună, însă vântul poate sufla cu rafale de până la 50 km/h. Temperaturile ating și aici valori ridicate, de aproximativ 29–30 de grade.

Vestul țării se menține printre cele mai calde regiuni. Cerul va fi mai mult senin, vântul slab, iar maximele pot urca până la 31 de grade.

În Transilvania, în zonele joase, vremea rămâne însorită. În schimb, la munte, după-amiaza aduce înnorări temporare și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor urca și aici până la 30–31 de grade.

Oltenia și sudul țării au parte de o zi caldă și stabilă. În regiunile de câmpie predomină soarele, în timp ce în zonele deluroase și montane pot apărea trecător câțiva stropi de ploaie. La amiază, temperaturile ajung în jurul valorii de 29–31 de grade.

În București se anunță o zi cu cer senin și vreme plăcută. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima va ajunge la aproximativ 29 de grade. Noaptea rămâne mai caldă decât normalul perioadei, cu minime de aproximativ 17 grade.

La munte, vremea va fi în general frumoasă. În masivele sudice și estice pot apărea ploi izolate după-amiaza, însă în rest predomină soarele. Vântul poate avea intensificări, cu rafale ce ating aproximativ 50 km/h.