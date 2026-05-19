Analiză Daniel Udrescu: Derapajul constituțional al domnului Bolojan. OUG ca instrument de guvernare fiscală curentă

În centrul neregulilor identificate se află deturnarea mecanismului constituțional al delegării legislative. Ordonanța de urgență, concepută de Constituție ca instrument excepțional, a fost transformată într-un mecanism curent de legiferare fiscal-bugetară. Această practică încalcă direct art. 115 alin. (4), deoarece urgența nu mai este una obiectivă, externă și imprevizibilă, ci rezultatul întârzierilor administrative sau al nevoilor bugetare curente.

În paralel, este încălcat art. 115 alin. (6), întrucât OUG-urile afectează în mod direct obligația fiscală, proprietatea și alte drepturi fundamentale. Conform standardului CCR, „afectarea” include orice consecință negativă, iar fiscalitatea produce inevitabil efecte patrimoniale.



Această practică conduce la uzurparea rolului Parlamentului, contrar art. 139 și art. 138 alin. (2). Stabilirea impozitelor și aprobarea bugetului sunt competențe exclusive ale Parlamentului. Prin OUG, Guvernul decide înaintea controlului democratic, iar Parlamentul devine un ratificator post-factum.



Se încalcă astfel și art. 1 alin. (4), separația puterilor, deoarece Executivul cumulează funcțiile de inițiator, legiuitor și executor. În același timp, art. 1 alin. (5) este afectat prin distrugerea securității juridice, schimbările fiscale repetate și imprevizibile fac imposibilă planificarea economică.



Problema nu mai este una de exces punctual, ci de arhitectură constituțională excepția a devenit regulă, iar delegarea legislativă s-a transformat într-o uzurpare de competență.



Concluzia este clară în materia fiscal-bugetară, România funcționează într-un regim de excepție permanentă, în care Guvernul legiferează, iar Parlamentul validează ulterior, golindu-se astfel de conținut controlul democratic asupra finanțelor publice.