Locul din Bucovina unde ouăle devin opere de artă. Festivalul care atrage sute de vizitatori

Festivalul Național al Ouălor Încondeiate ajunge la ediția cu numărul 21 și are loc în perioada 28–29 martie 2026, la Ciocănești. Evenimentul pune în centrul atenției una dintre cele mai cunoscute tradiții din Bucovina, arta încondeierii ouălor, simbol legat de credință și sărbătoarea Paștelui.

Deschiderea oficială începe sâmbătă, de la ora 10:30, la Casa de Cultură „Florin Gheucă”. Organizatorii inaugurează expoziția de ouă încondeiate, unde meșteri populari din mai multe zone își prezintă lucrările.

Vizitatorii pot participa pe parcursul zilei la concursuri tematice, printre care „Tradiție – Valoare Sacră”. Au loc și competiții dedicate memoriei unor personalități locale, Dr. Anton Setnic și învățătorul Novac Norbert.

Programul include lansare de carte, tururi ale caselor tradiționale restaurate, dar și expoziția „Coșul pascal”. Prima zi de festival se va încheia cu momente artistice susținute de Crina Giosan și Cătălina Rotaru. Ziua se încheie cu festivitatea de premiere.

Duminică, expoziția se redeschide la ora 10:00. De la ora 14:00, publicul participă la un program de pricesne susținut de Ana Maria Chilote, David și Miruna Țăran, alături de Loredana Călin.

Festivalul de la Ciocănești atrage anual meșteri populari și turiști din toată țara. Evenimentul promovează tradițiile locale și susține păstrarea patrimoniului cultural din Bucovina.

Organizatorii sunt Primăria și Consiliul Local Ciocănești, împreună cu Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.