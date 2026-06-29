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Actualitate· 1 min citire
Iranul contrazice informațiile din SUA: „Nu există nicio întâlnire programată în această săptămână”
Iran SUA
Autoritățile iraniene au respins informațiile apărute în presa americană potrivit cărora reprezentanți ai Iranului și Statelor Unite ar urma să se întâlnească în această săptămână în Qatar.
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