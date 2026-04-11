Incident aviatic în ajunul Paștelui. O cursă aeriană Iași - Valencia s-a întors de urgență din zbor și a aterizat la București.

Călătorie cu peripeții pentru românii care au plecat în această dimineață cu o cursă aeriană din Iași, cu destinația Spania. Aeronava a făcut cale întoarsă când se afla deja deasupra Bosniei și a aterizat de urgență pe aeroportul din București.

Piloții aeronavei Airbus A320, care opera zborul Wizz Air W43723 Iași – Valencia (Spania), au decis să se întoarcă spre România în timp ce se aflau deja la nord-est de Sarajevo și au aterizat la București, scrie postul specializat în știri de aviație BoardingPass .

Motivul este neconfirmat oficial, însă sursele BoardingPass afirmă că ar fi fost vorba despre o problemă tehnică.

După aterizare, pasagerii au fost debarcați din avion și transportați în terminalul aeroportului. Aceștia vor zbura spre Valencia (Spania) cu un alt avion, un Airbus A321.