Incendiu puternic într-o gospodărie din Suceava. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu de proporții a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Bogdănești, județul Suceava, mobilizând de urgență echipaje de intervenție.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit de la un coș de fum necurățat sau deteriorat, focul extinzându-se rapid la acoperișul locuinței și la alte anexe din gospodărie.

Flăcările au fost observate de vecini, care au alertat imediat autoritățile.

Intervenție în desfășurare

La fața locului au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale de stingere, încercând să limiteze extinderea incendiului și să protejeze locuințele din apropiere.

Deocamdată nu există informații oficiale privind eventuale victime. Autoritățile urmează să evalueze pagubele după lichidarea incendiului.

Pompierii reamintesc importanța verificării și curățării periodice a coșurilor de fum, mai ales în sezonul rece, pentru a preveni astfel de incidente.