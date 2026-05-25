Cinci state NATO blochează planul lui Rutte privind finanțarea suplimentară a Ucrainei

Mai multe state din NATO au respins o propunere care prevedea ca fiecare membru al alianței să contribuie anual cu aproximativ 0,25% din PIB pentru sprijin militar destinat Ucrainei.

Printre inițiatorii și susținătorii discuției s-a aflat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, însă planul nu a reușit să obțină consensul necesar în cadrul alianței.

Conform informațiilor citate de presa internațională, inclusiv The Telegraph, mai multe state s-au opus acestei contribuții fixe, considerând-o dificil de aplicat în forma propusă. Printre țările care ar fi blocat inițiativa se numără Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania.

Oficialii NATO au transmis anterior că există rezerve serioase față de impunerea unei cote fixe obligatorii, ceea ce face ca adoptarea unei astfel de măsuri să fie puțin probabilă în forma actuală.