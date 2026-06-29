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Actualitate· 1 min citire
Furtună violentă în Târgoviște: acoperiș smuls de vânt a lovit o persoană pe stradă
Ambulanță
O persoană a ajuns la spital luni după-amiază în urma unei furtuni puternice care a afectat municipiul Târgoviște, unde rafalele de vânt au smuls acoperișul unui bloc și l-au aruncat pe carosabil, lovind un trecător.
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