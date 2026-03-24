„Fabrica de bani” descoperită în Suceava: DIICOT și polițiștii BCCO fac percheziții în două județe într-un dosar de falsificare de monedă

Procurorii DIICOT Iași și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat marți șase percheziții în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar ce vizează o grupare specializată în falsificare de monedă, punerea în circulație de valori străine falsificate și deținerea de instrumente pentru producerea de bani falși. În cadrul operațiunii, anchetatorii au descoperit o adevărată „fabrică de bani” și au confiscat bancnote contrafăcute de 1,2 milioane de euro și un kilogram de cocaină.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiștii BCCO Iași, au descins astăzi la șase locații din județele Suceava și Ilfov. Ancheta vizează o grupare formată în octombrie 2025, alcătuită din trei cetățeni români și un cetățean italian, specializată în falsificarea de monedă.

Potrivit DIICOT, în perioada octombrie-noiembrie 2025, suspecții au procurat din străinătate sute de kilograme de hârtie specială pentru producerea de bancnote false. Liderul grupării ar fi achiziționat ulterior aparatură performantă pentru amenajarea unei imprimerii clandestine într-o zonă rurală din Suceava. Cetățeanul italian, cunoscut internațional pentru activități similare, ar fi avut rolul de instructor și intermediar pentru procurarea materialelor necesare și pentru distribuirea banilor falși în România și alte state.

Captură uriașă în Bulgaria – 1,2 milioane de euro falși și un kilogram de cocaină

În urma cooperării polițienești româno-bulgare, ieri, 23 martie 2026, suspectul italian, doi români și doi cetățeni bulgari au fost depistați la Sofia în timp ce transportau bancnote contrafăcute de 100 de euro, în valoare totală de aproximativ 1.200.000 de euro. În același context, autoritățile au găsit și un kilogram de cocaină.

La una dintre locațiile percheziționate în România, anchetatorii au descoperit o „fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, de unde au ridicat imprimante, componente electronice, hârtie specială și bancnote contrafăcute de 50 și 100 de euro.

Activitățile de urmărire penală continuă, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

DIICOT reamintește că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.